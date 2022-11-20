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Стул Вита

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Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа
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Стул на колесах Perfecto Roll, белая экокожа

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина380 мм
  • Вес5,7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа

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