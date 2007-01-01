Характеристики товара
Описание
Высококачественный складной садовый стул из массива акации с 4 изогнутыми, элегантными планками на сидении и 2 изогнутыми планками спинки. Тщательно высушенная древесина (класс качества А) - европейская акация, покрытая тройным слоем лака безопасным для пищевых продуктов (фабрика лаков Ландсхут). Все винты оцинкованы, а полоски закручены до конца. Складная рама из высококачественной стали (6 мм) оцинкована горячим способом и доступна в различных цветах (оцинкованная горячим способом, оцинкованная + зеленая или оцинкованная + с черным порошковым покрытием). Звукоизолирующие пластиковые заглушки также защищают пол от царапин.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина540 мм
- Высота870 мм
- Вес8.5 кг
- СоставМассив акации, сталь с оцинкованным покрытием
- Количество мест1
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки9 кг