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Стул Бордо плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, роуп серый 15мм, ткань серая 017 - фото 1Стул Бордо плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, роуп серый 15мм, ткань серая 017 - фото 2Стул Бордо плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, роуп серый 15мм, ткань серая 017 - фото 3
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Стул Бордо плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, роуп серый 15мм, ткань серая 017

Артикул: CH-075-682
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас вручную оплетен серым роупом - эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4 кг
  • Материалроуп
  • Материал сиденьяполиэстер
  • Материал каркасаалюминий

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стул Бордо плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, роуп серый 15мм, ткань серая 017
Стул Бордо плетеный из роупа, каркас алюминий темно-серый (RAL7024) муар, роуп серый 15мм, ткань серая 017
от 21 490
В корзине

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