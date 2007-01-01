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Стул Бордо плетеный из роупа, бежевый 052 - фото 1Стул Бордо плетеный из роупа, бежевый 052 - фото 2

Стул Бордо плетеный из роупа, бежевый 052

Артикул: CH-076-262
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Плетеный стул из коллекции «Марсель» представен в светлых тонах. Каркас из прочного алюминия окрашен порошковой краской в белый цвет, ручная оплетка - роуп бежевого оттенка.В комплекте одна подушка с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол съёмный, можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота775 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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