Характеристики товара
Описание
Плетеный стул из коллекции «Марсель» представен в светлых тонах. Каркас из прочного алюминия окрашен порошковой краской в белый цвет, ручная оплетка - роуп бежевого оттенка.В комплекте одна подушка с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол съёмный, можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота775 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки5 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет