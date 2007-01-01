Характеристики товара
Описание
Практичный складной стул с прочным деревянным каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.
Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина510 мм
- Высота770 мм
- Ширина сиденья380 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материалмассив
- Цветсветлое дерево
- Страна изготовленияРоссия
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке7 шт
- Ширина упаковки92 мм
- Высота упаковки64 мм
- Глубина упаковки56 мм
- Габариты упаковки для логистики92/64/56
- Изделия стопируютсяНет