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Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый - фото 1Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый - фото 2Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый - фото 3

Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота990 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина530 мм
  • Материалпластик
  • Цветпрозрачный

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