Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота990 мм
- Ширина550 мм
- Глубина530 мм
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Комод Montana LA-2651
Ножка шпилька для стола лофт черная 20 см
Ножка шпилька для стола лофт черная 25 см
Салатник 120 мм (500 мл) Royal Circle 6, 48
Люстра Beatrix 10
Вешалка Верона 1/1 Д
Банкетка Классика 3/1 ДК
Светильник подвесной KH01139
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо