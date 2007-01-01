Характеристики товара
Описание
Стул «Бордо» изготовлен из алюминиевого каркаса, окрашенного порошковой износостойкой краской в темно-серый (RAL7024) цвет.Каркас вручную оплетен серым роупом - эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота775 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки670 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.44 м3
- Изделия стопируютсяНет