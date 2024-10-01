Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина555 мм
- Глубина610 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья555 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7.7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки33.90 кг