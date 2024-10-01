Товар в корзине. Перейти
Стул Borneo, терракотовый, кожа - фото 1Стул Borneo, терракотовый, кожа - фото 2Стул Borneo, терракотовый, кожа - фото 3Стул Borneo, терракотовый, кожа - фото 4Стул Borneo, терракотовый, кожа - фото 5

Стул Borneo, терракотовый, кожа

Артикул: CH-066-730
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул металлический Bistro Vintage
Фотография товара Стул металлический Bistro Vintage от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Вольт рогожка, синий
Фотография товара Стул Вольт рогожка, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул-полукресло Borneo выполнен из прессованной натуральной кожи на массивной опоре из черного металла с позолоченными наконечниками.

Прострочка на внешней спинке стула - один из интересных дизайнерских приемов, который подчеркивает внимание к деталям.
Такой элемент дизайна придает стулу свою изюминку и делает его настоящим объектом искусства в интерьере.



Borneo в терракотовом цвете может стать как ярким акцентом в нейтральном помещении, придавая ему индивидуальность и оригинальность, так и контрастом к другим элементам интерьера, добавив динамичности и характера общему облику помещения.



В этом сезоне терракотовый цвет является одним из ключевых трендов в дизайне интерьера, поэтому выбор стула в этом оттенке будет не только модным, но и стильным.
Не бойтесь использовать яркие цвета в своем интерьере - они способны сделать его более живым и запоминающимся.



Вследствие таких особенностей, как форма спинки,плавно переходящая в подлокотники, стул Borneo становится не просто функциональной мебелью, но настоящим украшением и статусным элементом в любом помещении.
Данная модель способна подчеркнуть индивидуальность и хороший вкус своего владельца, создавая впечатление роскоши и изыска.



Кроме того, стоит отметить, что стул-полукресло Borneo не только красив, но и удобен в использовании.
Благодаря своей конструкции и качественным материалам, из которых он изготовлен, этот стул обеспечивает оптимальную поддержку спины и комфортное положение тела в течение длительного времени.



Стулья поставляются в собранном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина490 мм
  • Ширина570 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес9 кг
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Лион, велюр с ромбами зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион, велюр с ромбами зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Лион, велюр с ромбами зеленый

64
В наличии 242 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Шон, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Шон, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Шон, велюр зеленый

56
Фотография товара Стул Halmar Kraken, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar Kraken, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Halmar Kraken, серый

66
Фотография товара Стул Bravar, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bravar, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена

Стул Bravar, серый

64
Распродажа
Фотография товара Стул Сиолим графитовый / изумрудный / черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сиолим графитовый / изумрудный / черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от12 6903
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Сиолим графитовый / изумрудный / черный глянец

42
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Arfa, коричневый винтаж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Arfa, коричневый винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09031
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Arfa, коричневый винтаж

50
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Мила кант, рогожка MYS 912, велюр Zenit 128, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила кант, рогожка MYS 912, велюр Zenit 128, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890

Стул Мила кант, рогожка MYS 912, велюр Zenit 128, ножки металл

13
Фотография товара Стул Вальц обеденный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вальц обеденный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790

Стул Вальц обеденный

6
Фотография товара Стул Eren, черный велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eren, черный велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена

Стул Eren, черный велюр

13
NewРаспродажа
Фотография товара Стул Aurora 015 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aurora 015, произведённого компанией ChiedoCover
10 59012
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Aurora 015

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый

34
Настоящее фото товара Стол деревянный Moena 100, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена

Стол деревянный Moena 100, белый

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Dallas, прозрачный, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Dallas, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
16 09038
25 590 ₽Оптовая цена

Стол Dallas, прозрачный, закаленное стекло

41
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стол ВОЯЖ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
48 990
Оптовая цена

Стол ВОЯЖ, 1600x800

45
Настоящее фото товара Стол садовый Панама, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
33 590
Оптовая цена

Стол садовый Панама, под кожу

33
Фотография товара Стол МА07 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол МА07, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол МА07

50
Распродажа
Фотография товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 99024
29 990 ₽Оптовая цена

Стол письменный Pyramid 118*53 светлое дерево/черный

44
В наличии 44 шт.В пути 25 шт.
Фотография товара Стол обеденный Берлин раскладной 90-120*70 белый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Берлин раскладной 90-120*70 белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
20 990
Оптовая цена

Стол обеденный Берлин раскладной 90-120*70 белый матовый

46
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Charlotta, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
21 4909
23 490 ₽Оптовая цена

Стол Charlotta, прозрачный, закаленное стекло

36
Фотография товара Столик кофейный Алеппо, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик кофейный Алеппо, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Столик кофейный Алеппо, черный

35

Другие товары из раздела стулья для кафе

Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ оранжевый , произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ оранжевый

69
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Хлоя Софт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хлоя Софт, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Стул Хлоя Софт

148
Фотография товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Стул Кроссбэк с подлокотниками белый

49
Фотография товара Стул Praga, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Praga, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Praga, темно-серый

71
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Bella латте, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bella латте, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул Bella латте, темный орех

99
Фотография товара Стул КЛОД, серый, искусственная замша от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КЛОД, серый, искусственная замша , произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул КЛОД, серый, искусственная замша

59
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Gabi, серый, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabi, серый, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена

Стул Gabi, серый, черный каркас

65
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр фисташковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр фисташковый

6
В наличии 20 шт.
New
Настоящее фото товара Кресло Лаундж, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Кресло Лаундж

7
New
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, графит, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, графит, золото, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, графит, золото

10
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул Borneo, терракотовый, кожа
Стул Borneo, терракотовый, кожа
16 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стол Лофт Дуб Анкона/ Белый

34
Настоящее фото товара Стол деревянный Moena 100, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от31 590
Оптовая цена

Стол деревянный Moena 100, белый

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Dallas, прозрачный, закаленное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Dallas, прозрачный, закаленное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
16 09038
25 590 ₽Оптовая цена

Стол Dallas, прозрачный, закаленное стекло

41
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стол ВОЯЖ, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ВОЯЖ, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
48 990
Оптовая цена

Стол ВОЯЖ, 1600x800

45