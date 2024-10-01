Характеристики товара
Описание
Стул-полукресло Borneo выполнен из прессованной натуральной кожи на массивной опоре из черного металла с позолоченными наконечниками.
Прострочка на внешней спинке стула - один из интересных дизайнерских приемов, который подчеркивает внимание к деталям.
Такой элемент дизайна придает стулу свою изюминку и делает его настоящим объектом искусства в интерьере.
Borneo в терракотовом цвете может стать как ярким акцентом в нейтральном помещении, придавая ему индивидуальность и оригинальность, так и контрастом к другим элементам интерьера, добавив динамичности и характера общему облику помещения.
В этом сезоне терракотовый цвет является одним из ключевых трендов в дизайне интерьера, поэтому выбор стула в этом оттенке будет не только модным, но и стильным.
Не бойтесь использовать яркие цвета в своем интерьере - они способны сделать его более живым и запоминающимся.
Вследствие таких особенностей, как форма спинки,плавно переходящая в подлокотники, стул Borneo становится не просто функциональной мебелью, но настоящим украшением и статусным элементом в любом помещении.
Данная модель способна подчеркнуть индивидуальность и хороший вкус своего владельца, создавая впечатление роскоши и изыска.
Кроме того, стоит отметить, что стул-полукресло Borneo не только красив, но и удобен в использовании.
Благодаря своей конструкции и качественным материалам, из которых он изготовлен, этот стул обеспечивает оптимальную поддержку спины и комфортное положение тела в течение длительного времени.
Стулья поставляются в собранном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина490 мм
- Ширина570 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес9 кг
- Цветтерракот
- Страна изготовленияКитай