Характеристики товара
Описание
Стул Boun вращающийся — стильный и комфортный выбор для вашего интерьера. Оснащен прочными черными металлическими ножками и мягкой обивкой из велюра – приятный на ощупь, гигроскопичный материал, прост в уходе и быстро восстанавливает первоначальную форму. Стул идеально подходит для современного пространства. Материалы обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к износу. Модель имеет эргономичную форму с мягким сиденьем и спинкой, обеспечивая комфорт при длительном сидении. Особенность дизайна — аккуратная прострочка на спинке, которая добавляет элегантности и изысканности. Благодаря функции вращения 360°, стул становится удобным для использования в различных условиях, таких как столы и рабочие зоны. Выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует его долговечность и безопасность. С весом всего 5,9 кг, стул легко перемещается, сохраняя при этом свою устойчивость и прочность. Стул будет отличным дополнением для кухни, гостиной, кафе или ресторана. Его универсальный стиль легко впишется в любой интерьер, создавая комфорт и уют в любом пространстве.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина560 мм
- Высота855 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья495 мм
- Вес5.9 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветтемно-серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Вес упаковки7.10 кг
- Изделия стопируютсяНет