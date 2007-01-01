Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый
5 оценок
5 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый - фото 1Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый - фото 2Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый - фото 3Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый - фото 4Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый - фото 5Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый - фото 6Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый - фото 7
NEW

Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый

Артикул: CH-081-527
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Boun вращающийся — стильный и комфортный выбор для вашего интерьера. Оснащен прочными черными металлическими ножками и мягкой обивкой из велюра – приятный на ощупь, гигроскопичный материал, прост в уходе и быстро восстанавливает первоначальную форму. Стул идеально подходит для современного пространства. Материалы обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к износу. Модель имеет эргономичную форму с мягким сиденьем и спинкой, обеспечивая комфорт при длительном сидении. Особенность дизайна — аккуратная прострочка на спинке, которая добавляет элегантности и изысканности. Благодаря функции вращения 360°, стул становится удобным для использования в различных условиях, таких как столы и рабочие зоны. Выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует его долговечность и безопасность. С весом всего 5,9 кг, стул легко перемещается, сохраняя при этом свою устойчивость и прочность. Стул будет отличным дополнением для кухни, гостиной, кафе или ресторана. Его универсальный стиль легко впишется в любой интерьер, создавая комфорт и уют в любом пространстве.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота855 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Вес5.9 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветтемно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки7.10 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
Распродажа
Фотография товара Стул Eames M ЗЕЛЁНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M ЗЕЛЁНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames M ЗЕЛЁНЫЙ

111
Распродажа
Фотография товара Стул Диана велюр серый, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Диана велюр серый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99021
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Диана велюр серый, ножки белые

26
В наличии 184 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79016
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные

94
Настоящее фото товара Стул Элайджа, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, голубой

6
Фотография товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, синий велюр, цвет основания белый

10
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул барный София, темно-серый, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный София, темно-серый, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул барный София, темно-серый, цвет основания черный

14
В наличии 34 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Waldo серый с серой экокожей от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Waldo серый с серой экокожей, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49016
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Waldo серый с серой экокожей

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Дани темно-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дани темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Стул Дани темно-серый, черный

7
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, оливковый

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Меган велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

26
В наличии 51 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна

37
Фотография товара Подставка для ног Чесапик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для ног Чесапик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100

Подставка для ног Чесапик

38
Фотография товара Диван Melo модульный , велюр Velutto 27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Melo модульный , велюр Velutto 27, произведённого компанией ChiedoCover
от46 490

Диван Melo модульный , велюр Velutto 27

11
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка

74
Фотография товара Диван Riolo, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Riolo, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от114 990
Оптовая цена

Диван Riolo, терракот

57
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф, произведённого компанией ChiedoCover
6 7902
6 890 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Divin, дуб античный, мдф

35
Фотография товара Диван с оттоманкой Токат от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван с оттоманкой Токат, произведённого компанией ChiedoCover
от66 990
Оптовая цена

Диван с оттоманкой Токат

14
Фотография товара Пуф Kansas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Kansas, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Пуф Kansas

39
Фотография товара Диван Либерти 318, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Либерти 318, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Диван Либерти 318, серый

15

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29017
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр серый

44
Распродажа
Фотография товара Стул Harbour, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Harbour, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49029
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Harbour, зеленый

26
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59040
15 890 ₽

Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная

77
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 9908
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол серо-голубой

26
В наличии 113 шт.
Фотография товара Стул Elbow серый, клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow серый, клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow серый, клетка

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Гаага, велюр Bliss 09, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, велюр Bliss 09, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690

Стул Гаага, велюр Bliss 09, ножки бук морилка черная

5
Настоящее фото товара Стул барный Верм-65, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул барный Верм-65

10
Фотография товара Стул Харпер ткань рогожка молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер ткань рогожка молочный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул Харпер ткань рогожка молочный

26
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Unet от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Unet, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Стул Unet

9
Фотография товара Стул Mate синий, антик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mate синий, антик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Mate синий, антик

14
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый
Стул Boun, вращающийся, велюр темно-серый
5 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Меган велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Меган велюр пыльно-синий

26
В наличии 51 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кушетка Gandi, box текстиль серый, сосна

37
Фотография товара Подставка для ног Чесапик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для ног Чесапик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100

Подставка для ног Чесапик

38
Фотография товара Диван Melo модульный , велюр Velutto 27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Melo модульный , велюр Velutto 27, произведённого компанией ChiedoCover
от46 490

Диван Melo модульный , велюр Velutto 27

11

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности