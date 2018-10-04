Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул поворотный Maxim, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Maxim, серый
13 оценок
72 590
Стул поворотный Maxim, серый - фото 1

Стул поворотный Maxim, серый

Артикул: CH-082-727
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Желаемый цвет ткани можно выбрать по ссылке ОБРАЗЦЫ ТКАНЕЙ.
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ TWIST.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Функция основания: поворотный механизм. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 10
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 10кг, 0,195 , 2 штуки - короб #1: 52см х 57см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #2: 52см х 57см х 62см х 5,50кг, 0,184 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес10 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
  • Тип ножекс прямоугольным сечением , крутящаяся основа
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

