Характеристики товара
Описание
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ TWIST.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - металл. Функция основания: поворотный механизм. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: да. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 10
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 52см х 52см х 72см х 10кг, 0,195 , 2 штуки - короб #1: 52см х 57см х 62см х 14,50кг, 0,184 м3; короб #2: 52см х 57см х 62см х 5,50кг, 0,184 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина630 мм
- Высота780 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес10 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание
- Тип ножекс прямоугольным сечением , крутящаяся основа
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет