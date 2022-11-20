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Стул Topas, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 1Стул Topas, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 2Стул Topas, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 3Стул Topas, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 4Стул Topas, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех - фото 5

Стул Topas, Рогожка Montreal 72 горчичный, светлый орех

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стопируется

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветзеленый

Выполненные заказы

Стул Topas, Montreal 72 лайм, каркас орех
Стул Topas, Montreal 72 лайм, каркас орехСтул Topas, Montreal 72 лайм, каркас орехСтул Topas, Montreal 72 лайм, каркас орехСтул Topas, Montreal 72 лайм, каркас орехСтул Topas, Montreal 72 лайм, каркас орехСтул Topas, Montreal 72 лайм, каркас орех
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