Характеристики товара
Описание
Стопируется
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина490 мм
- Глубина510 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасабук, массив дерева
- Материал сиденьярогожка
- Цветзеленый
Стопируется
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный