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Кресло Гэрью Светло-бежевое с Пуфом - фото 1

Кресло Гэрью Светло-бежевое с Пуфом

Артикул: CH-057-605
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбежевый

Варианты размеров

Ширина, ммГлубина, ммВысота, мм
Кресло600800700
Пуф
600400250

Отзывы

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