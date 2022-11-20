Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина520 мм
- Высота1030 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Обивкаэкокожа Pioneer C248
- Каркасметалл
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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