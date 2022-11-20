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Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар - фото 1Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар - фото 2Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар - фото 3Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар - фото 4Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар - фото 5Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар - фото 6Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар - фото 7Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар - фото 8

Стул Rich барный, экокожа Pioneer C248, каркас металл, черный муар

Артикул: CH-053-343
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Обивкаэкокожа Pioneer C248
  • Каркасметалл
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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Стул Rich барный, экокожа
Стул Rich барный, экокожаСтул Rich барный, экокожаСтул Rich барный, экокожа
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Фото с производства

Фотография товара Стул Rich барный, экокожа от компании ChiedoCover.
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