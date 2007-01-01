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Настоящее фото товара Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар
6 оценок
13 190
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Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар - фото 1Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар - фото 2Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар - фото 3Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар - фото 4Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар - фото 5Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар - фото 6Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар - фото 7Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар - фото 8
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Реальное изображение товара 1 Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар производства ChiedoCover

Стул Рич барный, экокожа Пионеер С248, каркас металл, черный муар

Артикул: CH-053-343
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота1030 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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