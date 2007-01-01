Характеристики товара
Описание
Стул Бримен от ДипХаус- это яркий и необычный предмет интерьера, который создаст стильную атмосферу в различных помещениях. Изгибы сиденья привлекают особое внимание, красивая прострочка выглядит очень эффектно, а прочные металлические ножки необычной формы матового черного цвета надежны и устойчивы. Стул Бримен достаточно просторный, при этом его конструкция не оснащенная подлокотниками позволяет удобно располагать стул с разными столами. Габариты стула: общая ширина 53 см., ширина сиденья 46 см., высота 83,5 см., глубина стула 59 см. Высота сиденья 45 см. Вес 8,6 кг.
Высота ножек:48 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина590 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес10.4 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет