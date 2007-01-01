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Настоящее фото товара Стул Бримен, черная экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бримен, черная экокожа, ножки черные
6 оценок
от 33 790
Стул Бримен, черная экокожа, ножки черные - фото 1Стул Бримен, черная экокожа, ножки черные - фото 2Стул Бримен, черная экокожа, ножки черные - фото 3Стул Бримен, черная экокожа, ножки черные - фото 4Стул Бримен, черная экокожа, ножки черные - фото 5

Стул Бримен, черная экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-333
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Бримен от ДипХаус- это яркий и необычный предмет интерьера, который создаст стильную атмосферу в различных помещениях. Изгибы сиденья привлекают особое внимание, красивая прострочка выглядит очень эффектно, а прочные металлические ножки необычной формы матового черного цвета надежны и устойчивы. Стул Бримен достаточно просторный, при этом его конструкция не оснащенная подлокотниками позволяет удобно располагать стул с разными столами. Габариты стула: общая ширина 53 см., ширина сиденья 46 см., высота 83,5 см., глубина стула 59 см. Высота сиденья 45 см. Вес 8,6 кг.

Высота ножек:48 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес10.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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