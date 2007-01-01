Характеристики товара
Описание
Стул Турин сочетает в себе изящные плавные линии и лаконичность. Оттенок обивки цвета идеально сочетается с хромированным блеском тонких стальных ножек. Легкая, но прочная конструкция способна выдерживать вес до 150 килограммов. Стильный дизайн, удобство и соответствие всем актуальным требованиям выделяют этот стул из ряда подобных и позволяют ему занять свое место практически в любом современном интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Глубина500 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет