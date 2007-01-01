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Настоящее фото товара Стул Турин латте, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Турин латте
83 оценки
13 19048
24 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Стул Турин латте

Артикул: CH-028-320
83 оценки
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Турин сочетает в себе изящные плавные линии и лаконичность. Оттенок обивки цвета идеально сочетается с хромированным блеском тонких стальных ножек. Легкая, но прочная конструкция способна выдерживать вес до 150 килограммов. Стильный дизайн, удобство и соответствие всем актуальным требованиям выделяют этот стул из ряда подобных и позволяют ему занять свое место практически в любом современном интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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