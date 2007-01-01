Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Class на кантилевере, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Class на кантилевере
36 оценок
20 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Class на кантилевере - фото 1

Стул Class на кантилевере

Артикул: CH-030-512
36 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина542 мм
  • Высота860 мм
  • Страна изготовленияИталия
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Class на колесиках
Фотография товара Стул Class на колесиках от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Чиф бежевый
Фотография товара Стул Чиф бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина542 мм
  • Высота860 мм
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Eames DSR кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул Eames DSR кремовый

82
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bistro белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bistro белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 2904
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Bistro белый

26
В наличии 126 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames DSW бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSW бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19032
3 190 ₽Оптовая цена

Стул Eames DSW бирюзовый

26
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29040
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см

26
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Шамбери, белая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шамбери, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Шамбери, белая экокожа

39
В наличии 90 шт.
Фотография товара Стул складной Конференц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Конференц, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Стул складной Конференц

34
Фотография товара Лаунж - кресло пластиковое Smile, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лаунж - кресло пластиковое Smile, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Лаунж - кресло пластиковое Smile, тортора

7
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Belek, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Belek, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Belek, белый

10
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill soft, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill soft, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Quill soft, белый

6
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Meridian, пластик, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Meridian, пластик, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49043
2 590 ₽Оптовая цена

Стул Meridian, пластик, серый

11
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой

46
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
Фотография товара Стол пластиковый Istanbul от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Istanbul, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Istanbul

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 106 шт.
Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

39
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк, 3см, зеленая

42
Онлайн показ
Фотография товара Стол складной Уитни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стол складной Уитни, белый

124
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Чехол 70 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 70, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол 70

38
Фотография товара Подушка для складного стула 85*40, оксфорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для складного стула 85*40, оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Подушка для складного стула 85*40, оксфорд

42

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул прозрачный Сиеста Контракт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стул прозрачный Сиеста Контракт

35
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул барный Модерн NEW, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89032
11 490 ₽Оптовая цена

Стул барный Модерн NEW, белый

26
В наличии 53 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Cool, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Cool, антрацит

47
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR КРЕМОВЫЙ

128
Распродажа
Фотография товара Стул барный FRANKFURT белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный FRANKFURT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59029
10 690 ₽Оптовая цена

Стул барный FRANKFURT белый

26
Распродажа
Фотография товара Стул Siena пластик бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Siena пластик бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99030
8 490 ₽Оптовая цена

Стул Siena пластик бежевый

26
В наличии 46 шт.
Фотография товара Пластиковый стул Nissa в цвете тиффани от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул Nissa в цвете тиффани, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Пластиковый стул Nissa в цвете тиффани

13
В наличии 14 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), обивка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), обивка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 59024
31 990 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (НА ХРОМИРОВАННОЙ КРЕСТОВИНЕ CINA), обивка, черный

5
Распродажа
Фотография товара Стул Eames Bon серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames Bon серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 79041
7 990 ₽

Стул Eames Bon серый

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Jin, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jin, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 290

Стул Jin, черный, хром

8
В наличии 10 шт.

Товар в корзине

Стул Class на кантилевере
Стул Class на кантилевере
от 20 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 46 с прямой спинкой, серо-голубой

46
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, розовая

38
Фотография товара Стол пластиковый Istanbul от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Istanbul, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена

Стол пластиковый Istanbul

6
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 106 шт.

Акции для вас

Новость от 03.06.2025 Складные стулья Форест
Складные стулья Форест

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.12.2025 Мягкие стулья до 5000₽
Мягкие стулья до 5000₽

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Подстолья для столов: как их правильно выбрать?
Подстолья для столов: как их правильно выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности