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Стул Meridian, пластик, серый

Артикул: CH-069-778
11 оценок
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Фотография товара Стул Meridian, пластик, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Табурет Espace стильное дополнение вашего интерьера- привносит нотку современности в любое пространство, будь то стильный офис или уютный домашний интерьер. Его яркие цвета - от чистого белого до ярко-оранжевого - могут подчеркнуть вашу индивидуальность и стиль, добавляя ярких акцентов в общую картину.

Табурет выполнен из полипропилена армированного стекловолокном, благодаря чему повышается жесткость и надежность изделия. Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Максимальная нагрузка 120 кг.

Табуреты ESPACE – ШТАБЕЛИРУЮТСЯ.

Это значительно облегчает хранение и использование. С обратной стороны каждого стула, предусмотрена защитная силиконовая накладка, которая обеспечивает бережное штабелирование без повреждений.
Специальные каучуковые заглушки на ножках стула – для защиты от повреждений Вашего напольного покрытия.

Варианты расцветки: белый, черный, серый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота550 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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