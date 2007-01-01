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Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Bloom, серебристый
35 оценок
16 890
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Bloom, серебристый - фото 1Стул пластиковый Bloom, серебристый - фото 2Стул пластиковый Bloom, серебристый - фото 3Стул пластиковый Bloom, серебристый - фото 4

Стул пластиковый Bloom, серебристый

Артикул: CH-011-965
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул пластиковый Bloom, темно-серый от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- изготовлен из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;

- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;

- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;

- армирован стекловолокном;

- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;

- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес7 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки900 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Объём упаковки0.41 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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