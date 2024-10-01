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Лаунж - кресло пластиковое Bandi relax, марсала

Артикул: CH-066-611
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло выполнено из стеклопластика, материал является легким, долговечным и нетоксичным сырьем, пригоден для вторичной переработки. Равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Матовая структура и цвет. Возможность штабелирования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина755 мм
  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья415 мм
  • Вес6,1 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбордовый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки905 мм
  • Высота упаковки880 мм
  • Глубина упаковки705 мм
  • Объём упаковки0.56 м3

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