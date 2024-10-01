Характеристики товара
Описание
Кресло выполнено из стеклопластика, материал является легким, долговечным и нетоксичным сырьем, пригоден для вторичной переработки. Равномерно окрашен нетоксичными пигментами, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Матовая структура и цвет. Возможность штабелирования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина755 мм
- Высота760 мм
- Высота до сиденья415 мм
- Вес6,1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветбордовый
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки905 мм
- Высота упаковки880 мм
- Глубина упаковки705 мм
- Объём упаковки0.56 м3