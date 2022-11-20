Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина530 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Вес4.5 кг
- Объем0.045 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
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Стул с перфорацией S-образный синий
Стул с перфорацией S-образный белый
Стул с перфорацией S-образный черный
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