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Настоящее фото товара Барный стул Стэн, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Стэн, белая кожа
71 оценка
5 39027
7 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Стэн, белая кожа - фото 1Барный стул Стэн, белая кожа - фото 2Барный стул Стэн, белая кожа - фото 3Барный стул Стэн, белая кожа - фото 4
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Барный стул Стэн, белая кожа

Артикул: CH-034-938
71 оценка
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота970/1170 мм
  • Высота спинки290 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота970/1170 мм
  • Высота спинки290 мм
  • Вес8.05 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки16.10 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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