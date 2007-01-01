Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полукресло Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Флорида
41 оценка
14 790
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Флорида - фото 1Полукресло Флорида - фото 2Полукресло Флорида - фото 3Кресло Флорида производства ChiedoCover - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Полукресло Флорида производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полукресло Флорида производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полукресло Флорида производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Полукресло Флорида производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Полукресло Флорида производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Полукресло Флорида производства ChiedoCover
+5Реальное изображение товара 7 Полукресло Флорида производства ChiedoCover

Полукресло Флорида

Артикул: CH-001-000
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина730 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Камила, пыльно-розовый велюр
Фотография товара Кресло Камила, пыльно-розовый велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Полукресло Флорида ножки бук, велюр Teddy 946
Фотография товара Полукресло Флорида ножки бук, велюр Teddy 946 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Флорида - компактное полукресло для заведений с ограниченным пространством.

Подходит для: кофейни, небольшие кафе, фудкорты.

Преимущества:

- компактность
- удобство для гостей
- подходит для плотной посадки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья550 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Полукресло Флорида - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Полукресло Флорида - обивка в цвете chocolatechocolate
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Полукресло Флорида - обивка в цвете 88
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Полукресло Флорида - обивка в цвете 0404
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Полукресло Флорида - обивка в цвете Тэдди 666 (т.синий)Тэдди 666 (т.синий)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровелюр SELESTA

Полукресло Флорида - обивка в цвете 4141
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Полукресло Флорида - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микрошинилл Lounge

Полукресло Флорида - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Замша Тюксон

Полукресло Флорида - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Полукресло Флорида - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09036
32 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
  • голубой, фиолетовый
  • бежевый
  • розовый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
от12 1901
12 290 ₽

Полукресло Шарри

74
Фотография товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, оранжевый гобелен

49

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Другие товары из раздела мягкие кресла

Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука экокожа

92
Фотография товара Кресло Маликет бескаркасное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Маликет бескаркасное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло Маликет бескаркасное

50
Распродажа
Фотография товара Кресло Шале велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Шале велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29055
26 990 ₽Оптовая цена

Кресло Шале велюр синий

26
  • розовый
  • синий
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный

6
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Лорд, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лорд, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена

Кресло Лорд, коричневое

5
Фотография товара Кресло Канг, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр синий

13
Распродажа
Фотография товара Кресло ТопЧеирс Остра серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ТопЧеирс Остра серый, произведённого компанией ChiedoCover
от55 8908
60 690 ₽Оптовая цена

Кресло ТопЧеирс Остра серый

26
В наличии 3 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, серый

6
Настоящее фото товара Кресло Призм, серый, произведённого компанией ChiedoCover
52 590

Кресло Призм, серый

15
В пути 1642 шт.
Фотография товара Кресло Астик Б/П, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Астик Б/П, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Кресло Астик Б/П, бежевый

15
В наличии 21 шт.

Товар в корзине

Полукресло Флорида
Полукресло Флорида
от 14 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подставка для сумки, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, черная

5
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, орех, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, орех

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех
Фотография товара Подставка для сумки, под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для сумки, под лак, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Подставка для сумки, под лак

11
  • черный
  • светлое дерево
  • бежевый, орех

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности