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Кресло Palma

13 оценок
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Кресло Barri

Характеристики товара

Описание

Кресло Palma, вращающееся, синий/коричневый, ножки черные

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина640 мм
  • Ширина сиденья440 мм

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