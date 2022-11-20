Характеристики товара
Описание
Кресло Palma, вращающееся, синий/коричневый, ножки черные
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина570 мм
- Глубина640 мм
- Ширина сиденья440 мм
Кресло Palma, вращающееся, синий/коричневый, ножки черные
Кресло Байрон, флок Emmanuelle Lux lime, старинный орех
Стул DAW Patchwork
Кресло Букле
Полукресло Dolche, велюр чёрный Teddy 020, морилка черная
Стул Dolche, велюр серый Shangreen grey, органика белая
Кресло Lexi, синее
Кресло Lexi, бежевый
Кресло Lexi, серый
Кресло Lexi, розовый
Кресло Sandro, серое
Кресло Sandro, зеленый
Кресло Sandro, мятное
Кресло на металлокаркасе Valen, серый
Полукресло Шарри, велюр оранжевый Softvelvet 49, венге
Полукресло Ostin, жаккард Neofytos Лофт 07, светлый орех
Полукресло Самбука, велюр серый, морилка белая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул обеденный Шанель черный
Комплект мебели для кафе Наполеон
Стул William с подлокотниками ромб, бархат пудровый