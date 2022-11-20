Товар в корзине. Перейти
Стул Кози, серый - фото 1Стул Кози, серый - фото 2Стул Кози, серый - фото 3Стул Кози, серый - фото 4Стул Кози, серый - фото 5Стул Кози, серый - фото 6Стул Кози, серый - фото 7

Стул Кози, серый

Артикул: CH-051-589
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Найла, серый
Стул Найла, серый
Следующий Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант
Стул Найла, серый

Характеристики товара

Описание

Изящный стул с комфортным сиденьем и спинкой. Основание и ножки черного матового цвета изготовлены из прочного металла. Обивка выполнена из прочной ткани с мягким ворсом в стиле букле, необычная фактура и мягкость добавляют стулу больше уюта.
Широкая эргономичная спинка и цельные подлокотники обеспечивают максимальный комфорт в процессе работы или отдыха. Прочный каркас выдерживает до нагрузку до 120 кг. Подпятники в основании предотвращают скольжение и защищают напольные покрытия от царапин.
Современный дизайн, который сочетается с любым интерьером.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 98*60*57
Масса брутто: 18,300
Объем: 3,400

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья415 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья375 мм
  • Вес8.3 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Объём упаковки0.34 м3
  • Вес упаковки18.30 кг

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, серый, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
93

Стул СМАРТ, серый, белые ножки

Настоящее фото товара Стул СМАРТ, графит, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
88

Стул СМАРТ, графит, белые ножки

Стул Brandy-X винныйНастоящее фото товара Стул Brandy-X винный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
67

Стул Brandy-X винный

В наличии 1 шт.
Стул Brandy-X графитНастоящее фото товара Стул Brandy-X графит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
66

Стул Brandy-X графит

Настоящее фото товара Стул СПЛАЙТ, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
62

Стул СПЛАЙТ, белый

Настоящее фото товара Стул СПЛАЙТ, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
86

Стул СПЛАЙТ, кремовый

Настоящее фото товара Стул СПЛАЙТ, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
66

Стул СПЛАЙТ, чёрный

Стул Brandy-X зеленыйНастоящее фото товара Стул Brandy-X зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
77

Стул Brandy-X зеленый

Стул Brandy-X розовыйНастоящее фото товара Стул Brandy-X розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
73

Стул Brandy-X розовый

В наличии 1 шт.
Стул Brandy-X синийНастоящее фото товара Стул Brandy-X синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена
55

Стул Brandy-X синий

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Хит 25мм - золото, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69026
2 280 ₽
60

Стул Хит 25мм - золото, синяя корона

Распродажа
Комплект стульев СемейныйНастоящее фото товара Комплект стульев Семейный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 85019
3 490 ₽
142

Комплект стульев Семейный

Распродажа
Стул Барбара NEW велюр терракотовыйНастоящее фото товара Стул Барбара NEW велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79050
11 490 ₽Оптовая цена
87

Стул Барбара NEW велюр терракотовый

Распродажа
Стул Gabi LUX велюр серыйНастоящее фото товара Стул Gabi LUX велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
99

Стул Gabi LUX велюр серый

Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
90

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 39 шт.
Стул RS487-AНастоящее фото товара Стул RS487-A, произведённого компанией ChiedoCover
от36 090
Оптовая цена
72

Стул RS487-A

Стул пластиковый Fold, складной, розовыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Fold, складной, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
35

Стул пластиковый Fold, складной, розовый

Другие товары из раздела стулья для ресторана

Стул Тони Лайт, велюр, ножки металлНастоящее фото товара Стул Тони Лайт, велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
89

Стул Тони Лайт, велюр, ножки металл

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59028
2 190 ₽
150

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

Распродажа
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленаяНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59028
2 190 ₽
144

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая