Характеристики товара
Описание
Изящный стул с комфортным сиденьем и спинкой. Основание и ножки черного матового цвета изготовлены из прочного металла. Обивка выполнена из прочной ткани с мягким ворсом в стиле букле, необычная фактура и мягкость добавляют стулу больше уюта.
Широкая эргономичная спинка и цельные подлокотники обеспечивают максимальный комфорт в процессе работы или отдыха. Прочный каркас выдерживает до нагрузку до 120 кг. Подпятники в основании предотвращают скольжение и защищают напольные покрытия от царапин.
Современный дизайн, который сочетается с любым интерьером.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 98*60*57
Масса брутто: 18,300
Объем: 3,400
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Глубина620 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья415 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья375 мм
- Вес8.3 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкавукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.34 м3
- Вес упаковки18.30 кг