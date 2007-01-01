Характеристики товара
Описание
Конструкция:
Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в 4 положениях
Регулировка глубины сидения
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина литая алюминиевая.
Подлокотники 3D. Выполнены из литого алюминия с мягкими накладками.
Материал обивки: высокоэластичная сетка
Ограничение по весу: 120 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обивка: Сетка
Подлокотники: 3D. Литой алюминий с мягкими накладками.
Механизм качания: Синхромеханизм качания с фиксацией в 4 положениях
Крестовина: Литой алюминий
Ролики: Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон.
Цвет: Серый
Максимальная нагрузка: 120 кг
Размеры кресла: 70x74x113 см
Высота спинки: 66 см
Высота от пола до сиденья: 49-57 см
Ширина сиденья: 52 см
Глубина сиденья: 54 см
Габариты коробки: 89х32х66 см
Объем коробки: 0,19
Высота кресла 105-113 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина540 мм
- Высота до сиденья490/570 мм
- Вес22,5 кг
- Обивкавысокоэластичная сетка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет