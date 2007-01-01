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Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло College HLC-2588F/Grey
82 оценки
43 490
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Кресло College HLC-2588F/Grey - фото 1Кресло College HLC-2588F/Grey - фото 2Кресло College HLC-2588F/Grey - фото 3Кресло College HLC-2588F/Grey - фото 4

Кресло College HLC-2588F/Grey

Артикул: CH-022-849
82 оценки
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья490/570 мм
  • Вес22,5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Конструкция:

Синхромеханизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в 4 положениях
Регулировка глубины сидения
Регулировка высоты (газлифт)
Крестовина литая алюминиевая.
Подлокотники 3D. Выполнены из литого алюминия с мягкими накладками.
Материал обивки: высокоэластичная сетка
Ограничение по весу: 120 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обивка: Сетка
Подлокотники: 3D. Литой алюминий с мягкими накладками.
Механизм качания: Синхромеханизм качания с фиксацией в 4 положениях
Крестовина: Литой алюминий
Ролики: Стандарт BIFMA 5,1;Нейлон.
Цвет: Серый
Максимальная нагрузка: 120 кг
Размеры кресла: 70x74x113 см
Высота спинки: 66 см
Высота от пола до сиденья: 49-57 см
Ширина сиденья: 52 см
Глубина сиденья: 54 см
Габариты коробки: 89х32х66 см
Объем коробки: 0,19
Высота кресла 105-113 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота до сиденья490/570 мм
  • Вес22,5 кг
  • Обивкавысокоэластичная сетка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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