Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Старс В.О, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Старс В.О, велюр графит
12 оценок
15 590
Товар в корзине. Перейти
Стул Старс В.О, велюр графит - фото 1

Стул Старс В.О, велюр графит

Артикул: CH-079-396
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Тони, изумрудный, ножки - бук
Фотография товара Стул Тони, изумрудный, ножки - бук от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар
Фотография товара Стул Гуччи, велюр Тедди 014, каркас металл золотой муар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул создаст потрясающее удобство для комфортного отдыха. Сочетание велюра, прочного металлического каркаса, мягкой спинки и сиденья, а также износостойкой поверхности – всё это позволило создать удобный стул, на котором хочется сидеть каждый день!

Модель прекрасно комбинирует элегантность и практичность. Прочные металлические ножки обеспечивают надежное положение изделия во время отдыха взрослых и детей. Продуманный каркас из металла усиливают всю конструкцию, не деформируясь даже при повышенных нагрузках. На каркас дополнительно устанавливается мягкая спинка и сидушка, которые создают ощущение максимального комфорта как во время короткого, так и длительного отдыха.

Металлический каркас в верхней части изделия также станет отличной заменой стандартам подлокотникам. Оригинальная дизайнерская мебель отличается своей универсальностью. Прекрасно подойдёт как кухонный обеденный на вашу стильную и модную кухню.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота спинки450 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, салатовая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, салатовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99028
6 890 ₽

Стул Солар, салатовая рогожка

61
Настоящее фото товара Стул «Apriori NS» (id 300), произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена

Стул «Apriori NS» (id 300)

87
Фотография товара Стул Darno, темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Darno, темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 490
Оптовая цена

Стул Darno, темно-зеленый

67
В наличии 1 шт.В пути 1696 шт.
Фотография товара Стул Golberg, розовый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Golberg, розовый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от32 890
Оптовая цена

Стул Golberg, розовый/ золото

51
Фотография товара Стул на металлокаркасе Kalipso, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kalipso, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена

Стул на металлокаркасе Kalipso, белый

8
Фотография товара Барный стул Mortis, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Mortis, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от32 290
Оптовая цена

Барный стул Mortis, серый велюр

10
Фотография товара Стул Ice, Confetti Milk от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ice, Confetti Milk, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Ice, Confetti Milk

11
Настоящее фото товара Стул Elis Bar square полубарный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar square полубарный, зеленый

11
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar cross conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar cross conus, желтый

7
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Onigiri, бирюзовый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Onigiri, бирюзовый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул Onigiri, бирюзовый, велюр

6
В наличии 21 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло отдыха Каприз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Каприз, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Кресло отдыха Каприз

5
Фотография товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Tедди песочный ,велюр Tедди 960, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Tедди песочный ,велюр Tедди 960, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен Tедди песочный ,велюр Tедди 960, ножки бук, морилка светлый орех

5
Новинка
Настоящее фото товара Кресло Старс Б/П, машинки на голубом, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Кресло Старс Б/П, машинки на голубом

6
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло Этна винное, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна винное, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 790

Кресло Этна винное, основание золото

6
В наличии 10 шт.
Хит
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Оранжевый

7
В наличии 109 шт.
Фотография товара Кресло Клеон, велюр изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр изумрудный

9
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, светло-серый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, светло-серый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, светло-серый, черный, велюр

6
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, коричневый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, коричневый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, коричневый, черный, велюр

7
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/зелёный

9
Фотография товара Кресло Shrite, коричневый букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shrite, коричневый букле, произведённого компанией ChiedoCover
от65 290
Оптовая цена

Кресло Shrite, коричневый букле

10

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Мягкий стул Чили от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Чили, произведённого компанией ChiedoCover
от4 2907
4 590 ₽Оптовая цена

Мягкий стул Чили

55
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, серый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99028
6 890 ₽

Стул Солар, серый велюр

61
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, рогожка RIO 04 клетка, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, рогожка RIO 04 клетка, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6909
8 390 ₽

Стул Маллин, рогожка RIO 04 клетка, органика белая

84
Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, белая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, белая экокожа

91
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул Yemen от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Yemen, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Yemen

10
Настоящее фото товара Стул Rodeo Bar conus, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Rodeo Bar conus

9
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Sierra Wood, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Стул Sierra Wood

7
Настоящее фото товара Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, черный

10
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, велюр бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, велюр бирюзовый

15
Фотография товара Стул компьютерный Light от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Light, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стул компьютерный Light

7
В наличии 36 шт.

Товар в корзине

Стул Старс В.О, велюр графит
Стул Старс В.О, велюр графит
15 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло отдыха Каприз от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло отдыха Каприз, произведённого компанией ChiedoCover
от17 190
Оптовая цена

Кресло отдыха Каприз

5
Фотография товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Tедди песочный ,велюр Tедди 960, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Tедди песочный ,велюр Tедди 960, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен Tедди песочный ,велюр Tедди 960, ножки бук, морилка светлый орех

5
Новинка
Настоящее фото товара Кресло Старс Б/П, машинки на голубом, произведённого компанией ChiedoCover
3 690

Кресло Старс Б/П, машинки на голубом

6
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло Этна винное, основание золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна винное, основание золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 790

Кресло Этна винное, основание золото

6
В наличии 10 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности