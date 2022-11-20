Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья630 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Обивкаткань
- Каркаснемонолитный
- Цветголубой
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Полубарный стул Nyx, желтый/ серый
Полубарный стул Nyx, розовый/ брусничный
Полубарный стул Nyx, светлая мята/ серо-зеленый
Стул Brandy X, бежевый/ черный каркас
Стул Brandy X, бежевый/ белый каркас
Стул Brandy X, латте/ белый каркас
Стул Brandy X, розовый/ белый каркас
Стул Daiquiri, латте велюр
Стул Diana, теплый серый/ черный каркас
Стул Dill, античный серебристо-серый/ золотой каркас
Стул Meis, фиолетовый
Стул СМАРТ, черный / кофейный
Стул Chilli, сиреневый/ белый каркас
Стул Меган, велюр светло-серый/ белые ножки
Стул Луис экокожа кремовый/ черные ножки
Стул Xilo, темно-зеленый
Стул Safir, велюр чёрный Velutto 34, органика белая
Стул Витторио, серо-черный
Стул Париж бордовый бархат с прострочкой ромб (снаружи и внутри) ножки черные
Стул Mix, велюр желтый