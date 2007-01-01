Характеристики товара
Описание
Стул Деймон выполнен в современном минималистичном стиле, который гармонично сочетает лаконичные формы и практичность.
Декоративная стяжка в виде ромбов на сиденье подчеркивает дизайн стула и добавляет мягкости, делая внешний вид более выразительным и элегантным. Комфортная посадка обеспечивается широким сиденьем и плавно изогнутой спинкой, которая поддерживает спину и помогает сохранять удобное положение во время сидения. Благодаря продуманной форме стул отлично подходит как для повседневного использования дома, так и для длительного пребывания за столом.
Сиденье и спинка обиты экокожей — современным и практичным материалом. Он устойчив к влаге и перепадам температуры, а также отличается простотой в уходе: поверхность легко и быстро очищается от загрязнений. Каркас и ножки выполнены из металла, что обеспечивает прочность конструкции и надежность при ежедневной эксплуатации. Стул рассчитан на максимальную нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены полукруглыми подпятниками, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение.
Стул отлично смотрится как самостоятельный элемент, так и в комплекте с другими стульями, создавая гармоничную обеденную зону. Благодаря приятной фактуре и гипоаллергенным свойствам обивки стул можно использовать не только дома, но и в общественных пространствах. Он станет отличным решением для кухни, гостиной, кафе, ресторанов и других заведений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина480 мм
- Высота795 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота спинки335 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес5.6 кг
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки535 мм
- Глубина упаковки650 мм
- Вес упаковки11.4 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет