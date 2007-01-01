Стул Деймон, экокожа, серый
9 590
Стул Деймон, экокожа, серый

Артикул: CH-086-814
Стул Деймон выполнен в современном минималистичном стиле, который гармонично сочетает лаконичные формы и практичность.

Декоративная стяжка в виде ромбов на сиденье подчеркивает дизайн стула и добавляет мягкости, делая внешний вид более выразительным и элегантным. Комфортная посадка обеспечивается широким сиденьем и плавно изогнутой спинкой, которая поддерживает спину и помогает сохранять удобное положение во время сидения. Благодаря продуманной форме стул отлично подходит как для повседневного использования дома, так и для длительного пребывания за столом.

Сиденье и спинка обиты экокожей — современным и практичным материалом. Он устойчив к влаге и перепадам температуры, а также отличается простотой в уходе: поверхность легко и быстро очищается от загрязнений. Каркас и ножки выполнены из металла, что обеспечивает прочность конструкции и надежность при ежедневной эксплуатации.

Стул рассчитан на максимальную нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены полукруглыми подпятниками, которые защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Стул отлично смотрится как самостоятельный элемент, так и в комплекте с другими стульями, создавая гармоничную обеденную зону. Благодаря приятной фактуре и гипоаллергенным свойствам обивки стул можно использовать не только дома, но и в общественных пространствах. Он станет отличным решением для кухни, гостиной, кафе, ресторанов и других заведений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья385 мм
  • Высота спинки335 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекметалл
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки11.4 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

