Настоящее фото товара Стул Моллек букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Моллек букле светло-серый
12 оценок
9 790
Стул Моллек букле светло-серый - фото 1Стул Моллек букле светло-серый - фото 2Стул Моллек букле светло-серый - фото 3Стул Моллек букле светло-серый - фото 4Стул Моллек букле светло-серый - фото 5Стул Моллек букле светло-серый - фото 6

Стул Моллек букле светло-серый

Артикул: CH-080-449
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Моллек с обивкой из трендовой ткани букле в светло-сером цвете станет заметной деталью в любом помещении. Мягкое сиденье с наполнителем из ППУ и округлая спинка обеспечивают высокий уровень комфорта даже при длительном использовании. Металлический каркас со стальными ножками в черном цвете добавляет прочности и делает конструкцию устойчивой. Модель легко стопируется, что удобно при хранении или транспортировке, а также выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь надежным и долговечным элементом интерьера. Подпятники на ножках защищают пол от повреждений и препятствуют скольжению. Лаконичный дизайн делает этот стул универсальным решением как для дома — кухни или гостиной, так и для общественных пространств: кафе, банкетных или конференц-залов, идеально дополняя современные пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес7.55 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки310 мм
  • Вес упаковки8.55 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

