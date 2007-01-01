Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Carmel бело-серый — элегантный выбор для стильного интерьера.
Материалы и исполнение. Сиденье и спинка стула обтянуты мягкой тканью букле — фактурный материал с приятным на ощупь рельефом, который добавляет уют и стиль в интерьер. приятного бело-серого оттенка, что придаёт изделию уют и современность. Металлический каркас с чёрным матовым покрытием обеспечивает надёжность и долговечность конструкции, а также подчёркивает контраст и выразительность дизайна.
Дизайн и удобство. Лаконичная форма с плавными изгибами подлокотников и мягкой спинки создаёт комфортную посадку, поддерживающую расслабленное положение тела. Тонкие ножки визуально облегчают общий вид стула, делая его универсальным для различных интерьеров.
Функциональность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг и подходит для ежедневного использования. Компактные размеры позволяют разместить его даже в небольших помещениях.
Место использования. Эта модель идеально впишется в кухню, балкон, кафе, дачу или гостиную, добавив стильный акцент и комфорт.
Дополнительные особенности. Подлокотники обеспечивают дополнительное удобство, а мягкие спинка и сиденье создают уют и расслабление для пользователя.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки14 кг
- Габариты упаковки для логистики820
- Изделия стопируютсяНет