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Стул обеденный Carmel, бело-серый

Артикул: CH-074-587
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Carmel бело-серый — элегантный выбор для стильного интерьера.

Материалы и исполнение. Сиденье и спинка стула обтянуты мягкой тканью букле — фактурный материал с приятным на ощупь рельефом, который добавляет уют и стиль в интерьер. приятного бело-серого оттенка, что придаёт изделию уют и современность. Металлический каркас с чёрным матовым покрытием обеспечивает надёжность и долговечность конструкции, а также подчёркивает контраст и выразительность дизайна.

Дизайн и удобство. Лаконичная форма с плавными изгибами подлокотников и мягкой спинки создаёт комфортную посадку, поддерживающую расслабленное положение тела. Тонкие ножки визуально облегчают общий вид стула, делая его универсальным для различных интерьеров.

Функциональность. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг и подходит для ежедневного использования. Компактные размеры позволяют разместить его даже в небольших помещениях.

Место использования. Эта модель идеально впишется в кухню, балкон, кафе, дачу или гостиную, добавив стильный акцент и комфорт.

Дополнительные особенности. Подлокотники обеспечивают дополнительное удобство, а мягкие спинка и сиденье создают уют и расслабление для пользователя.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14 кг
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул обеденный Carmel, бело-серый
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