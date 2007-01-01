Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Деревянный стул Луиджи орех / коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Луиджи орех / коричневый
44 оценки
8 590
Деревянный стул Луиджи орех / коричневый - фото 1Деревянный стул Луиджи орех / коричневый - фото 2Деревянный стул Луиджи орех / коричневый - фото 3Деревянный стул Луиджи орех / коричневый - фото 4Деревянный стул Луиджи орех / коричневый - фото 5Деревянный стул Луиджи орех / коричневый - фото 6Деревянный стул Луиджи орех / коричневый - фото 7Деревянный стул Луиджи орех / коричневый - фото 8

Деревянный стул Луиджи орех / коричневый

Артикул: CH-050-508
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - орех; Ширина - 44; Глубина - 55; Высота - 97; Ширина сиденья - 41; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

