Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина550 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаткань
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки1030 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет