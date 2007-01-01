Характеристики товара
Описание
Стильный кухонный стул с оригинальной формой спинки. В качестве обивки используется мягкий велюр, износостойкий, гигроскопичный материал с приятной на ощупь бархатистой фактурой. Металлический каркас в черном цвете огибает спинку и выступает аккуратным акцентом модели. Широкое сиденье обеспечивает удобную посадку и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина530 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал сиденьявельвет
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Габариты упаковки для логистики990
- Изделия стопируютсяНет