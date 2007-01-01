Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл
7 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл - фото 1Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл - фото 2Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл - фото 3Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл - фото 4Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл - фото 5Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл - фото 6Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл - фото 7Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл - фото 8

Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл

Артикул: CH-084-140
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Patrys — это удачное сочетание минималистичного дизайна и практичного комфорта. Модель с мягкой спинкой и сиденьем обеспечит удобную посадку как за семейным обедом, так и в кафе или ресторане. А вертикальная строчка добавляет эстетики и подчеркивает геометрию стула. Обивка выполнена из шенилла — мягкого и приятного на ощупь материала с бархатистой текстурой. Шенилл отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к выцветанию и легкостью в уходе, что делает его отличным выбором для ежедневного использования. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку до 120 кг, что подтверждает её практичность и надежность. Металлические ножки окрашены в чёрный цвет и снабжены подпятниками, защищающими напольное покрытие от царапин и предотвращающими скольжение. Благодаря светло-серой обивке и аккуратному силуэту, стул гармонично впишется в любой современный интерьер. Подходит для кухни, гостиной, спальни, а также будет уместен в кафе или ресторане.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес4.84 кг
  • Материалметалл, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсветло-серый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Вес упаковки21.80 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, бордовый вельвет, ножки черные

58
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg барный, изумрудная ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg барный, изумрудная ткань, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59042
16 380 ₽

Стул Kongsberg барный, изумрудная ткань, стальные ножки

95
Настоящее фото товара Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 650
Оптовая цена

Стул Kenner 151 KS, бежевый/ черный каркас

75
Фотография товара Стул Чили от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чили, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Стул Чили

54
Фотография товара Стул барный Richy Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Richy Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул барный Richy Ткань Бирюзовый

11
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Bali, велюр Teddy 133, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bali, велюр Teddy 133, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49029
14 690 ₽

Стул Bali, велюр Teddy 133, морилка светлый орех

11
Настоящее фото товара Стул мягкий Eames, ткань, бук, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул мягкий Eames, ткань, бук, оливковый

8
Фотография товара Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр, каркас металл белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр, каркас металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, пыльно-розовый, велюр, каркас металл белый

6
Фотография товара Стул Villas, экокожа, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Villas, экокожа, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Стул Villas, экокожа, светло-коричневый

26
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул Inoske, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Inoske, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690

Стул Inoske, светло-серый

26
В наличии 38 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Rhythm GTS со столиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS со столиком, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Rhythm GTS со столиком

6
Настоящее фото товара Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл

7
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 790
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый

9
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло Freeman Рондо ПВМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Рондо ПВМ , произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Рондо ПВМ

12
Фотография товара Кресло Рио, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Рио, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Рио, серое

38
Фотография товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Кресло офисное EP-530 Grey Сетка Серый

15
В наличии 63 шт.
Фотография товара Кресло Etna зеленое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Etna зеленое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Etna зеленое, основание хром

12
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Forli, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Forli, белый, произведённого компанией ChiedoCover
89 09011
98 990 ₽

Кресло Forli, белый

7
Фотография товара Кресло College HLC-2413L-1/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2413L-1/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от34 890
Оптовая цена

Кресло College HLC-2413L-1/Grey

6
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Crown SN черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Crown SN черный, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Crown SN черный

26

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99015
6 990 ₽

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

71
Распродажа
Фотография товара Стул Алсисар катания графит / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алсисар катания графит / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09015
10 690 ₽

Стул Алсисар катания графит / черный

49
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аэр, экокожа Ecotex 3021, ножки металл 32*18 RAL 3020 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, экокожа Ecotex 3021, ножки металл 32*18 RAL 3020, произведённого компанией ChiedoCover
3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, экокожа Ecotex 3021, ножки металл 32*18 RAL 3020

8
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus, зеленый

12
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Cross conus, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Cross conus, синий

13
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Сross square, синий, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул Terra Сross square, синий

11
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, серый, велюр, каркас металл черный

5
Фотография товара Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Стул с подлокотниками Моллек букле светло-серый

8
В наличии 22 шт.
Фотография товара Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Деревянный стул Муриел орех / андрис бежевый

7
New
Фотография товара Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190

Стул Париж, букле latte, ножки металл RAL 9005, вертикальная прострочка на спинке

5
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл
Стул обеденный Patrys, светло-серый, шенилл
4 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Rhythm GTS со столиком от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS со столиком, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Стул Rhythm GTS со столиком

6
Настоящее фото товара Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
16 090

Кресло-кровать Riley, рогожка, шенилл

7
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
24 790
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Серый

9
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло Freeman Рондо ПВМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Freeman Рондо ПВМ , произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Кресло Freeman Рондо ПВМ

12

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности