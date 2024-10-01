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Стул Douglas ромб, бархат бежевый 5 - фото 1Стул Douglas ромб, бархат бежевый 5 - фото 2Стул Douglas ромб, бархат бежевый 5 - фото 3Стул Douglas ромб, бархат бежевый 5 - фото 4

Стул Douglas ромб, бархат бежевый 5

Артикул: CH-063-223
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий обеденный стул Douglas - это воплощение аристократичности, утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего! Высокая спинка, плавно переходящая в небольшие подлокотники, глубокое сиденье обеспечивают комфортную посадку. Стул выполнен в мягком бархате с элегантной декоративной прострочкой в виде ромбов, создающих ощущение многофактурности. С ней стул выглядит особенно шикарно! Тонкие металлические ножки скрыты под тканью, в которой выполнен сам стул, грациозно завершают образ изделия.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал сиденьябархат
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Цвет ножекЧерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

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