Характеристики товара
Описание
Мягкий обеденный стул Douglas - это воплощение аристократичности, утонченность деталей, благородство фактуры, изысканность материалов. В нем нет ничего лишнего! Высокая спинка, плавно переходящая в небольшие подлокотники, глубокое сиденье обеспечивают комфортную посадку. Стул выполнен в мягком бархате с элегантной декоративной прострочкой в виде ромбов, создающих ощущение многофактурности. С ней стул выглядит особенно шикарно! Тонкие металлические ножки скрыты под тканью, в которой выполнен сам стул, грациозно завершают образ изделия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина610 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Материал сиденьябархат
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Цвет ножекЧерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт