Характеристики товара
Описание
Ширина: 78 см
Глубина: 45 см
Высота: 51 см
Ширина: 78 см
Глубина: 45 см
Высота: 51 см
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Покрывало 220-121
Покрывало 220-122
Подсветка Gleam черный
Кресло пластиковое Bora, белое
Светильник подвесной KH01156
Столешница МДФ, 900x900x19, круг
Столешница МДФ, 1100x700x19, овал