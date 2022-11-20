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Стул Gets

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Стул Сакура с мягким сидением
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Стул Сакура с мягким сидением

Характеристики товара

Описание

Ширина: 78 см

Глубина: 45 см

Высота: 51 см


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Популярные варианты обивки

Стул Gets - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Gets - обивка в цвете 0909
Стул Gets - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Gets - обивка в цвете LilacLilac
Стул Gets - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Gets - обивка в цвете CreamCream
Стул Gets - обивка в цвете 666666
Стул Gets - обивка в цвете 0404
Стул Gets - обивка в цвете ecruecru
Стул Gets - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Gets - обивка в цвете 1414
Стул Gets - обивка в цвете 88
Стул Gets - обивка в цвете 4141
Стул Gets - обивка в цвете 2626
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