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Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный - фото 1Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный - фото 2Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный - фото 3Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный - фото 4Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный - фото 5Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный - фото 6Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный - фото 7Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный - фото 8Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный - фото 9

Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный

Артикул: CH-072-593
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный обеденный стол. МОНОЛИТНАЯ КЕРАМИКА 12мм с принтом Kass gold под мрамор. Ножки крашеные в черный цвет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный
Стол обеденный Kass Gold, 180*90*75, керамика, металл, черный
48 690
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