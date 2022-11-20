Характеристики товара
Описание
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.7
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.220
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина550 мм
- Глубина580 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 4
Вес стандартной упаковки, кг.: 19.7
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.220
Стул One, красный
Стул Lili стопируемый, желтый
Стул Joker, бежевая экокожа
Стул Fold, пластик светло-зеленый
Стул Line Лофт, бежевый
Стул Perfecto, желтый
Стул Perfecto, коричневый
Стул Perfecto, оранжевый
Стул Perfecto, зелёный
Стул Perfecto, фиолетовый
Стул Perfecto, бирюзовый
Стул Perfecto, серо-голубой
Стул Perfecto, светло-серый
Стул Perfecto, тёмно-серый
Стул Perfecto, светло-коричневый
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром
Барный стол Норали
Стол обеденный Сиэтл
Стол для улицы Ривьера 2
Стол Next дуб Канзас/Вольфрам
Стол АРКОС 3-2
Стол Бруно 800, раздвижной, прямоугольный, вишня