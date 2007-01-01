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Настоящее фото товара Стул One, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул One, белый
42 оценки
2 990
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Стул One, белый

Артикул: CH-028-203
42 оценки
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул One выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки выполнены из металла, сиденье и спинка - пластик. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - пластик; Материал обивки - пластик; Ширина - 55; Глубина - 56; Высота - 80; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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