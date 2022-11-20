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Полукресло Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 1Полукресло Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 2Полукресло Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 3Полукресло Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 4Полукресло Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 5Полукресло Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 6Полукресло Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 7Полукресло Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая - фото 8

Полукресло Fendi, велюр Shangreen grey, органика белая

Артикул: CH-031-229
26 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Fendi

Ткань велюр Shangreen grey

Каркас бук морилка органика

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6,4 кг
  • Цветсерый

Выполненные заказы

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