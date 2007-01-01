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Настоящее фото товара Стул Дуктил, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дуктил
9 оценок
14 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул Дуктил

Артикул: CH-088-538
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Дуктил — стильная и прочная мебель для современного интерьера. Спинка и сиденье выполнены как единая гнутоклеёная деталь, облицованная натуральным дубовым шпоном, что придаёт изделию изысканный внешний вид и подчёркивает природную текстуру дерева.
Прочные металлические опоры окрашены в чёрный муар методом порошкового напыления, что обеспечивает устойчивость к повреждениям и долговечность покрытия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материалдуб, металл, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветсветлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки530 мм
  • Высота упаковки525 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки6.3 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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