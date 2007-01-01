Характеристики товара
Описание
Стул Дуктил — стильная и прочная мебель для современного интерьера. Спинка и сиденье выполнены как единая гнутоклеёная деталь, облицованная натуральным дубовым шпоном, что придаёт изделию изысканный внешний вид и подчёркивает природную текстуру дерева.
Прочные металлические опоры окрашены в чёрный муар методом порошкового напыления, что обеспечивает устойчивость к повреждениям и долговечность покрытия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина510 мм
- Высота820 мм
- Вес4.5 кг
- Материалдуб, металл, шпон
- Материал сиденьяшпон дуба
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки530 мм
- Высота упаковки525 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки6.3 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет