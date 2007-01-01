Характеристики товара
Описание
Стул Оскар по настоящему оценят любители комфорта и практичности. Форма сиденья имеет приятные округлые линии, а высокая спинка окажет удобную поддержку спине.
Ножки стула имеют прочную конструкцию, выполнены из металла и окрашены в чёрный цвет.
Обивка из эко-кожи проста в уходе, а универсальные цвета впишутся в любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина590 мм
- Высота890 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет