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Настоящее фото товара Стул Оскар серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Оскар серый
6 оценок
12 2906
12 990 ₽
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Стул Оскар серый - фото 1Стул Оскар серый - фото 2Стул Оскар серый - фото 3Стул Оскар серый - фото 4
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Стул Оскар серый

Артикул: CH-078-667
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Оскар по настоящему оценят любители комфорта и практичности. Форма сиденья имеет приятные округлые линии, а высокая спинка окажет удобную поддержку спине.

Ножки стула имеют прочную конструкцию, выполнены из металла и окрашены в чёрный цвет.

Обивка из эко-кожи проста в уходе, а универсальные цвета впишутся в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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