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Настоящее фото товара Стул Элис Бар конус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Элис Бар конус, серый
15 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Элис Бар конус, серый - фото 1

Стул Элис Бар конус, серый

Артикул: CH-072-007
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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