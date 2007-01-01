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Настоящее фото товара Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый
8 оценок
40 490
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Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый - фото 1Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый - фото 2Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый - фото 3Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый - фото 4

Мягкий стул с подлокотниками Тэннер, серый

Артикул: CH-087-712
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Строгий и лаконичный стул Тэннер изготовленный полностью из натурального дерева и натуральной кожи, подойдет как к классическому интерьеру, так и к стилю модерн.Ненавязчивый дизайн и лаконичность линий этого стула делают его элегантным и интересным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветсерый, натуральный
  • Обивканатуральная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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