Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Элис Бар конус, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Элис Бар конус, синий
6 оценок
8 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Элис Бар конус, синий - фото 1

Стул Элис Бар конус, синий

Артикул: CH-072-071
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый с подушкой Дюн, оранжевый, белый
Фотография товара Стул пластиковый с подушкой Дюн, оранжевый, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Элис Бар конус полубарный, синий
Фотография товара Стул Элис Бар конус полубарный, синий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота990 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 39014
7 390 ₽

Стул Конгсберг , светло - бежевый, ножки черные

68
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага Диамант, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 68024
16 480 ₽

Стул Гаага Диамант, серый

93
Фотография товара Стул Halmar K440, серый/синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K440, серый/синий, произведённого компанией ChiedoCover
27 190
Оптовая цена

Стул Halmar K440, серый/синий

98
Фотография товара Стул Марио, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Марио, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 390
Оптовая цена

Стул Марио, голубой

14
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, шенилл Салон 03, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, шенилл Салон 03, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽

Стул Сафир, шенилл Салон 03, ножки бук, морилка старинный орех

11
Настоящее фото товара Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, шампань

5
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, светло-коралловый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, светло-коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул мягкий, велюр, металл, черный, светло-коралловый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый

12
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ларс, грета грей, дуб нордик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ларс, грета грей, дуб нордик, произведённого компанией ChiedoCover
16 7907
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Ларс, грета грей, дуб нордик

11
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, велюр черный

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Main Люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Main Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Main Люкс

14
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Red, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Red

9
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло Папилла, экокожа, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, экокожа, синий, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Папилла, экокожа, синий

5
Фотография товара Кресло Дейа, букле, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дейа, букле, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Дейа, букле, серо-бежевый

8
В наличии 14 шт.
Фотография товара Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
52 990
Оптовая цена

Кресло Диего плетеное из роупа, бирюзовый

15
Фотография товара Кресло офисное Абдал, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Абдал, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло офисное Абдал, Хром PU

7
Фотография товара Кресло Француз, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, бежевый

12
Фотография товара Кресло Rio от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio, произведённого компанией ChiedoCover
от47 250
Оптовая цена

Кресло Rio

6
Фотография товара Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло офисное Play LB grey серый пластик, серая ткань

7
Настоящее фото товара Кресло Маления Бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Бежевое

5

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби, велюр Велутто-34 черный, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби, велюр Велутто-34 черный, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби, велюр Велутто-34 черный, морилка венге

64
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр светло-серый/ белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр светло-серый/ белые ножки

92
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила Диамант, флок Иммануелле Минт, cтаринный орех

90
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 5908
8 190 ₽

Полукресло Фенди, микровелюр Альба 043, ножки бук, морилка старинный орех

57
Распродажа
Фотография товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 59040
9 190 ₽

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл

71
Фотография товара Барный стул Лагер, оранжевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, оранжевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Барный стул Лагер, оранжевая кожа

68
Фотография товара Стул Скай Профиль, желтый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, желтый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, желтый, каркас белый

14
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра вел, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул Сиерра вел, бежевый

5
Фотография товара Стул Флай, рогожка Плей брик, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, рогожка Плей брик, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 950

Стул Флай, рогожка Плей брик, ножки бук морилка светлый орех

12
Фотография товара Стул Пиннате, барный, фиолетовый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, фиолетовый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, фиолетовый, черный, велюр

13

Товар в корзине

Стул Элис Бар конус, синий
Стул Элис Бар конус, синий
8 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Main Люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Main Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Main Люкс

14
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Red, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Red

9
В наличии 39 шт.
Фотография товара Кресло Папилла, экокожа, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, экокожа, синий, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Папилла, экокожа, синий

5
Фотография товара Кресло Дейа, букле, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дейа, букле, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Кресло Дейа, букле, серо-бежевый

8
В наличии 14 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности