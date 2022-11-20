Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970/1170 мм
- Высота спинки290 мм
- Ширина450 мм
- Глубина360 мм
- Вес8.05 кг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.13 м3
- Вес упаковки16.10 кг
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Стул Кроссбэк, старинный орех
Стул Кроссбэк, беленый дуб, с подушкой
Стул пластиковый Cross, бежевый
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый
Стул Кроссбэк, береза/ темный орех