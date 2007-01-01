Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый
12 оценок
10 190
Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый - фото 1Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый - фото 2Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый - фото 3Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый - фото 4Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый - фото 5Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый - фото 6Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый - фото 7

Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый

Артикул: CH-084-152
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Благодаря актуальному и функциональному дизайну полубарные стулья Меган будут прекрасным дополнением в интерьере кухни, ресторана или кафе. Лаконичный дизайн с полукруглой спинкой в нежной велюровой обивке придется по душе любителям комфорта и уюта. Каркас стульев металлический, ножки выполнены в черном цвете, прекрасно впишутся в любой современный дизайн интерьера. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Высота посадочного места 670 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материалметалл, фанера, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки14.30 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый
Стул полубарный Меган SN, велюр, бежевый
10 190
