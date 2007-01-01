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Настоящее фото товара Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге
43 оценки
7 5908
8 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге - фото 1Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге - фото 2Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге - фото 3Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге - фото 4Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге - фото 5Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге - фото 6
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Полукресло Фенди, рогожка Меланж 612, венге

Артикул: CH-030-046
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

  • Материал – рогожка "Меланж 612"
  • Цвет каркаса – венге

Габариты упаковки:

Ширина: 760 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 150 мм
Объем: 0.06 м³
Вес: 8 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6,4 кг
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииИнструкция по сборке
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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