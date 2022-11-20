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Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге - фото 1Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге - фото 2Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге - фото 3Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге - фото 4Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге - фото 5Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге - фото 6

Полукресло Fendi, рогожка Melange 612, венге

Артикул: CH-030-046
31 оценка
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Характеристики товара

Описание

  • Материал – рогожка "Melange 612"
  • Цвет каркаса – венге
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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6,4 кг
  • Цветзеленый

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