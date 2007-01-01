Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Klee, велюр, корица, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Klee, велюр, корица
12 оценок
8 390
Стул Klee, велюр, корица - фото 1Стул Klee, велюр, корица - фото 2Стул Klee, велюр, корица - фото 3Стул Klee, велюр, корица - фото 4Стул Klee, велюр, корица - фото 5

Стул Klee, велюр, корица

Артикул: CH-080-147
12 оценок
Основные характеристики
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Материалы и модульность конструкции

Мебельные опоры производятся из прочных сплавов с антикоррозийной обработкой, увеличивающей срок службы, а модульные детали облегчают ремонт и замену компонентов.

Контроль качества и гарантии комфорта

Выдерживает нагрузку до 190кг
Металлический каркас - надежная опора.
Не требует сборки - просто распакуй и используй
Износостойкая ткань не трескается и легко очищается
Подойдет для кухни, для дома, для гостиной, для детской

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

